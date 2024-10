Emanuela Orlandi, Pietro contro Gasparri: “Imbarazzante che difenda chi accusa la mia famiglia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Si sta cadendo nel ridicolo - ha dichiarato sui social Pietro Orlandi - Tutto questo è allucinante: stanno giocando con la vita delle persone". Fanpage.it - Emanuela Orlandi, Pietro contro Gasparri: “Imbarazzante che difenda chi accusa la mia famiglia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Si sta cadendo nel ridicolo - ha dichiarato sui social- Tutto questo è allucinante: stanno giocando con la vita delle persone".

Pietro Orlandi : “La pista inglese è valida. C’erano festini all’epoca - qualcuno li ha usati come ricatto. Chaoqui dovrà essere sentita sulla ‘cassa dei prosciutti’” - Abbiamo accettato troppa omertà e troppo silenzio. Cosa è successo dopo non lo so”. “Chaouqui – spiega Pietro Orlandi – disse che era una cassa di legno, tra di loro la chiamavano la ‘cassa dei prosciutti’, lei e monsignor Vallejo Balda (entrambi poi arrestati per lo scandalo Vatileaks, ndr). La pista inglesePietro Orlandi si è detto convinto che la cosiddetta ‘pista inglese’ riguardo la ... (Ilfattoquotidiano.it)

Emanuela Orlandi e quella cassa sepolta sotto Santa Maria Maggiore. Pietro Orlandi : «Spero chiamino Chaouqui così chiarirà questa vicenda» - La cassa, in base a quanto emerso nell’audizione di monsignor Valentino Miserachs Grau e secondo quanto dichiarato da Pietro Orlandi, fu consegnata dapprima al cardinale della Basilica Santos Abril. L’incontro con mons. «Sono pronto a rispondere a tutte le domande – spiega ancora Pietro Orlandi -, non voglio più tanto parlare io quanto avere la possibilità di rispondere ai tanti dubbi che questa ... (Open.online)

Pietro Orlandi : “Emanuela portata a Londra perché sapeva troppo. Pista inglese è valida” - In un incontro che si è tenuto oggi in Campidoglio, Pietro Orlandi si è detto convinto che la cosiddetta 'pista inglese' riguardo la scomparsa di sua sorella Emanuela, debba essere approfondita.Continua a leggere . (Fanpage.it)