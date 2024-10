Ilfattoquotidiano.it - “E questi sarebbero comici…”: Liam Gallagher furioso per la gag sugli Oasis al Saturday Night Live

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto il team delha voluto “omaggiare”, sempre con l’ironia che li contraddistingue, gli. Due comici, Sarah Sherman e James Austin Johnson, hanno interpretato in tv, davanti a milioni di spettatori, in maniera dissacrantee Noelalle prese con i soliti screzi, ormai diventati famosi negli anni da quando si sono separati. Un siparietto chenon ha gradito e, su invito dei fan, ha commentato su X in maniera drastica: “Ecomici”. Un omaggio legato all’atteso ritorno sul palco dei due fratelli “terribili” della musica mondiale. La caccia ai biglietti per il tour della reunion in programma nel 2025, è stata febbrile. Alle prime prevendite 10 milioni di fan in tutto il mondo avevano cercato di acquistare un biglietto nelle date finite tutte ‘sold out’.