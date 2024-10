Di Lorenzo su Italia Israele: «Una sensazione bellissima essere capitano. Sulle critiche nei miei confronti…» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dichiarazioni del giocatore azzurro Di Lorenzo dopo quella che è stata la partita di stasera di Nations League Italia Israele Le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Di Lorenzo (ex obiettivo della Juve) dopo la partita Italia Israele di Nations League. LE PAROLE – «Già era emozionante portare la fascia, poi segnare anche Calcionews24.com - Di Lorenzo su Italia Israele: «Una sensazione bellissima essere capitano. Sulle critiche nei miei confronti…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le dichiarazioni del giocatore azzurro Didopo quella che è stata la partita di stasera di Nations LeagueLe dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Di(ex obiettivo della Juve) dopo la partitadi Nations League. LE PAROLE – «Già era emozionante portare la fascia, poi segnare anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Di Lorenzo : "Che emozione! Critiche? Le persone si fissano..." - Una doppietta da capitano. Serata perfetta per Giovanni Di Lorenzo che, nella vittoria per 4-1 dell`Italia contro Israele, realizza per la prima... (Calciomercato.com)

L'Italia di Spalletti batte Israele : doppietta di Di Lorenzo - un assist per Raspadori - L'Italia di Luciano Spalletti batte Israele a Udine per 4-1 nel match di Nations League. . Grandi protagonisti dell'incontro i calciatori del Napoli con Giovanni Di Lorenzo, capitano di giornata vista l'assenza di Donnarumma, che ha messo a segno una doppietta e Giacomo Raspadori, sceso in campo da. (Napolitoday.it)

Pagelle Italia-Israele 4-1 : Di Lorenzo bomber - Maldini entra e illumina - Le pagelle di Italia-Israele, match della quarta giornata del Gruppo B della Nations League 2024/2025. I voti della nostra redazione. (Pianetamilan.it)