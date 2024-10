Ilnapolista.it - Di Lorenzo, l’agente: «In estate si è sentito un po’ maltrattato. Mi aveva chiamato l’Inter per lui»

(Di lunedì 14 ottobre 2024)di Giovanni Di, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del capitano del Napoli. Giuffredi, agente di Di: «Insi èun po’» «Conte è stato sempre molto chiaro in tutto e per tutto, sia con me che col presidente nella vicenda di Di. Se lo stavo portando alla Juventus? No, non è vero. Sono certamente amico di Giuntoli, non rinnego mai la mia amicizia. Essere tifoso del Napoli non vuol dire non essere amico di Giuntoli. Lui ha sempre apprezzato Di. Nel mio lavoro devi avere anche il piano B. La prima telefonata per Dil’ho ricevuta dal. Giovanni è sempre stato felice di rimanere al Napoli. La situazione estiva è stata turbolenta, si èun po’e abbiamo avuto tutti una reazione di pancia, me compreso.