Di Lorenzo: «i momenti complicati capitano a tutti, la gente si fissa, la vita va avanti». Il capitano del Napoli (e stasera anche della Nazionale) Giovanni Di Lorenzo ha parlato alla Rai dopo la doppietta in Nazionale contro Israele nella partita vinta 4-1. «Era già indimenticabile giocare con la maglia della Nazionale, poi è arrivata anche la doppietta. «I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, a me è successo lo scorso anno di avere una stagione complicata. Poi si va avanti, la gente si fissa, ho cominciato bene con il Napoli, sono felice di quest'inizio di stagione». L'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del capitano del Napoli.

