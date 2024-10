Formiche.net - Di cos’hanno parlato Mantovano e il capo della Cia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’incontro di questa mattina a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Alfredo, Autorità delegata per la sicurezzaRepubblica, e William Burns, direttoreCia accompagnato dall’ambasciatore statunitense Jack Markell, è stata “l’occasione per riconfermare gli eccellenti rapporti bilaterali tra le rispettive intelligence e per fare il punto sui principali fronti di crisi internazionali”. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Presidenza del Consiglio.