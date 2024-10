Davydenko vede Federer in tribuna e non si trattiene: “Eccolo, lo str…. mi ha rovinato la vita” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nikolay Davydenko non ha dimenticato le batoste subite in carriera da Roger Federer e non si è trattenuto quando ha visto lo svizzero inquadrato durante la finale del torneo di Shanghai: "Eccolo, lo stronzo mi ha rovinato la vita", ha detto scherzando. Fanpage.it - Davydenko vede Federer in tribuna e non si trattiene: “Eccolo, lo str…. mi ha rovinato la vita” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nikolaynon ha dimenticato le batoste subite in carriera da Rogere non si è trattenuto quando ha visto lo svizzero inquadrato durante la finale del torneo di Shanghai: "Eccolo, lo stronzo mi hala vita", ha detto scherzando.

