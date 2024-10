Controversia Banca Intesa, Gasparri: “Trasparenza e rispetto per i clienti” (Di lunedì 14 ottobre 2024) A poche ore dalle parole del senatore di Forza Italia Banca Intesa San Paolo è stata formalmente indagata nel caso degli accessi illeciti sui conti correnti; Gasparri ha poi ribadito l'impegno di Forza Italia nel garantire che non ci siano aumenti fiscali sulle abitazioni L'articolo Controversia Banca Intesa, Gasparri: “Trasparenza e rispetto per i clienti” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Controversia Banca Intesa, Gasparri: “Trasparenza e rispetto per i clienti” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A poche ore dalle parole del senatore di Forza ItaliaSan Paolo è stata formalmente indagata nel caso degli accessi illeciti sui conti correnti;ha poi ribadito l'impegno di Forza Italia nel garantire che non ci siano aumenti fiscali sulle abitazioni L'articolo: “per i” proviene da Il Difforme.

Inchiesta Bari - ora è indagata anche Intesa Sanpaolo nel caso del bancario che spiava i conti dei vip - Prosegue l'indagine della Procura di Bari sull'ex bancario Vincenzo Coviello, che avrebbe compiuto quasi 7mila accessi illegali ai conti correnti di migliaia di clienti. Anche Intesa Sanpaolo è tra gli indagati: per gli inquirenti non avrebbe denunciato alla magistratura l'ipotesi di reato del suo dipendente. (Fanpage.it)

Banca Intesa indagata per conti spiati - In conseguenza la banca avrebbe violato la legge 231del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. . 45 Banca Intesa Sanpaolo è formalmente indagata nell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, il dipendente licenziato per avere effettuato accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3. (Televideo.rai.it)

Banca Intesa Sanpaolo indagata : il caso dei conti correnti spiati. Clienti valutano cause per risarcimenti - . Per questo Banca Intesa Sanpaolo risulta formalmente indagata nell'inchiesta a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali L'articolo Banca Intesa Sanpaolo indagata: il caso dei conti correnti spiati. (Firenzepost.it)