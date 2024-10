Circo Neroa all'Otel (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il magico venerdì notte di Otel - Firenze, torna con Alegria, un nuovo appuntamento firmato, tra gli altri, dalla crew artistica Circo Nero Italia. In altre parole, l'esclusiva cena spettacolo targata Otel, a Firenze aspetta chi ha voglia di divertirsi con stile, con musica dal vivo con artisti Firenzetoday.it - Circo Neroa all'Otel Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il magico venerdì notte di- Firenze, torna con Alegria, un nuovo appuntamento firmato, tra gli altri, dalla crew artisticaNero Italia. In altre parole, l'esclusiva cena spettacolo targata, a Firenze aspetta chi ha voglia di divertirsi con stile, con musica dal vivo con artisti

Gli artisti di Circo Nero Italia fanno scatenare l'Otel - L'autunno 2024 firmato Circo Nero Italia, con party stracolmi di performance che colpiscono al cuore, inizia con il ritmo giusto. Il collettivo coordinato da Duccio Cantini, che è fiorentino, torna a far scatenare proprio Firenze. Venerdì 4 ottobre gli strani personaggi di Circo Nero Italia... (Firenzetoday.it)

Equitazione al Circo Massimo : Zanotelli ok - Casadei migliore degli italiani - Al quarto posto il capolista provvisorio del Global Champions Tour Max Kühner in sella a Eic Anton Sbk Z (0/0, 31?34). Una battaglia all’ultimo galoppo ha contraddistinto il podio: l’ultimo cavaliere a partire, il francese Julien Anquetin in sella a Blood Diamond du Pont con zero errori e il tempo di 27?46 ha strappato la vittoria detenuta fino a quel momento dal connazionale Gregory Cottard su ... (Ildenaro.it)