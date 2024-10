CdS – la Juve è già nel 2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-13 11:16:51 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Nella serie del campionato c’è una nuova “spuntata”. È la Juventus di Thiago Motta, al quale non resta che affidarsi all’unico attaccante disponibile in rosa: Dusan Vlahovic. Il serbo, immerso nelle contraddizioni di un contratto da 23 milioni lordi annui che il club considera troppo oneroso per i suoi nuovi parametri, non ha sostituti all’altezza, né alternative credibili: se non sta bene, gioca lo stesso; se deve riposare in vista del doppio impegno campionato-Champions, non può farlo; e se deve uscire, al suo posto entrano calciatori con caratteristiche totalmente differenti. Justcalcio.com - CdS – la Juve è già nel 2025 Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-13 11:16:51 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Nella serie del campionato c’è una nuova “spuntata”. È lantus di Thiago Motta, al quale non resta che affidarsi all’unico attaccante disponibile in rosa: Dusan Vlahovic. Il serbo, immerso nelle contraddizioni di un contratto da 23 milioni lordi annui che il club considera troppo oneroso per i suoi nuovi parametri, non ha sostituti all’altezza, né alternative credibili: se non sta bene, gioca lo stesso; se deve riposare in vista del doppio impegno campionato-Champions, non può farlo; e se deve uscire, al suo posto entrano calciatori con caratteristiche totalmente differenti.

