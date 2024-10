Calcio: U.21. Nunziata "Con Irlanda sarà tosta, ma possiamo far bene" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domani sfida decisiva per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria TRIESTE - "Abbiamo avuto un buon periodo, abbiamo lavorato bene. I ragazzi stanno tutti bene, ho sicuramente dei dubbi per la formazione. In tanti meriterebbero di giocare dal 1'. Questa è una partita difficile e tosta, l'Irl Ilgiornaleditalia.it - Calcio: U.21. Nunziata "Con Irlanda sarà tosta, ma possiamo far bene" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domani sfida decisiva per le qualificazioni agli Europei 2025 di categoria TRIESTE - "Abbiamo avuto un buon periodo, abbiamo lavorato. I ragazzi stanno tutti, ho sicuramente dei dubbi per la formazione. In tanti meriterebbero di giocare dal 1'. Questa è una partita difficile e, l'Irl

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio femminile - la Juventus batte anche la Roma nel big match della sesta giornata di Serie A. Bene il Milan - Lazio 6 6 1 3 2 8 9 -1 7. Succede poco nel confronto tra Lazio e Napoli, concluso a reti bianche. La Juventus ha vinto il big match valido per il sesto turno della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, sconfiggendo le Campionesse d’Italia della Roma per 2-1 davanti ai più di trentamila spettatori accorsi all’Allianz Stadium per l’occasione. (Oasport.it)

Calcio - la Juve batte anche la Roma nel big match della sesta giornata di Serie A. Bene il Milan - La Juve tuttavia fa il suo, approfitta della situazione e spezza il ritmo resistendo fino al grande assalto finale, contrassegnato da un palo di Giugliano su una punizione meravigliosa, da un miracolo di Peyraud-Magnin (prodigiosa nel parare un tentativo di Linari in mezzo al caos) e, in ultimo, dopo la rete messa a referto da Glionna con un tiro preciso da rasoterra che non ha lasciato scampo ... (Oasport.it)

Calcio : Roma. Zalewski "Vicino al Galatasaray ma ho scelto bene" - A rivelarlo è Nicola Zalews . C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me". "Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa" ROMA - "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. (Ilgiornaleditalia.it)