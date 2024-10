Binaghi: “Sinner fenomeno, grande fiducia nel Tas” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Noi abbiamo grande fiducia nel Tas. Neanche la Wada pensa di dover riqualificare quello che è successo, il suo appello è sulla corretta applicazione delle norme attualmente in essere su questo incidente fortuito. Per Jannik è stata un’impresa tenere tutto nascosto e poi gestire la valanga mediatica, ora a mio avviso le fasi più acute della tempesta sono passate. Quando arriverà il giudizio? Probabilmente saranno decisivi i primi mesi del 2025”. Lo ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Fitp, intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, commentando il ricorso della Wada dopo il “caso Clostebol” che ha coinvolto Jannik Sinner. “Quanti Slam può vincere Sinner? Ne ha vinti due in un anno: ha quindici anni di differenza con Djokovic, per cui con due all’anno arriverebbe a 30. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Noi abbiamonel Tas. Neanche la Wada pensa di dover riqualificare quello che è successo, il suo appello è sulla corretta applicazione delle norme attualmente in essere su questo incidente fortuito. Per Jannik è stata un’impresa tenere tutto nascosto e poi gestire la valanga mediatica, ora a mio avviso le fasi più acute della tempesta sono passate. Quando arriverà il giudizio? Probabilmente saranno decisivi i primi mesi del 2025”. Lo ha dichiarato Angelo, presidente della Fitp, intervenuto a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, commentando il ricorso della Wada dopo il “caso Clostebol” che ha coinvolto Jannik. “Quanti Slam può vincere? Ne ha vinti due in un anno: ha quindici anni di differenza con Djokovic, per cui con due all’anno arriverebbe a 30.

