Bianca Calvani chi è la figlia di Luca Calvani?

Bianca Calvani, la figlia del gieffino Luca Calvani, ha forse in mente di tentare la strada della recitazione? Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Luca Calvani, chi è l'attore? Dall'ex moglie all'attuale compagno, tutto sul concorrente del GF Appena adolescente, pare che Bianca Calvani abbia già le idee chiare in merito al suo futuro. Sarà per la passione per il mondo dello spettacolo trasmessa da suo padre Luca Calvani, come anche per la professione di sua madre Francesca Arena, fatto sta che la ragazza ha iniziato a muovere i primi passi verso la recitazione. Cosa altro sappiamo di Bianca? Ecco tutto ciò che la riguarda! View this post on Instagram A post shared by Francesca Arena (@arenafra) Età Bianca Calvani ha 15 anni: è nata il 2 febbraio 2009, sotto il segno zodiacale dell'Acquario.

