Isaechia.it - Bianca Balti inizia la chemioterapia e mostra sui social il suo nuovo look: “Un passo alla volta, la vita è bella”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo scorso 15 settembreha rivelato di avere un cancro ovarico al terzo stadio, per il quale è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza il cui esito è stato positivo. La top model, madre di Matilde e Mia – nate, rispettivamente, dalle relazioni con Christian Lucidi e con Matthew McRae – ha condiviso suiil suo percorso post-operatorio. Dprima passeggiata dopo l’intervento al selfie con infermieri, medici e familiare, ai quali ha dedicato un pensiero carico di speranza: Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cimelista) e per tutti voi che avete bisogno di forzaPotete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. Laaccade: dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della