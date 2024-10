Anteprima24.it - Basket, sconfitta dopo un supplementare la Ditar Smile Benevento

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPerdeununa gara combattuta fino all’ultimo secondo lacontro ilBaiano con il punteggio di 65-68. Partita equilibrata fin dai primi minuti di gioco e, per certi tratti, di gara condotta dai giocatori locali anche con un margine di vantaggio di nove lunghezze. Un calo fisico e soprattutto mentale nel quarto quarto hanno fatto sì che la squadra ospite potesse prima recuperare e poi impattare la gara sul 60-60 al suono della sirena dei tempi regolamentari.giocato non bene, anche a causa dell’uscita per raggiunto limite di falli di alcuni giocatori importanti nelle file sannita. Finisce così 65-68 la prima gara stagionale della formazione beneventana che ora sarà impegnata domenica prossima a Maddaloni, su un campo ostico, per la seconda giornata di campionato.