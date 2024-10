Bambina di 2 anni si rovescia addosso una pentola di olio bollente: è grave (Di lunedì 14 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn dramma domestico si è verificato nella serata di domenica 13 ottobre a Carmiano, in provincia di Lecce. Una Bambina di appena due anni, di origine straniera, si è rovesciata addosso una pentola di olio bollente, rimanendo gravemente ustionata alle braccia e al volto. La bimba si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “A. Perrino” di Brindisi, nel reparto di Pediatria. I medici parlano comunque di condizioni stabili, anche se la prognosi non è stata ancora sciolta.Leggi anche: Maria Arcangela Turturo, in un video le sue urla mentre il marito la uccide: “Che stai facendo?” La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si apprende, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21 di domenica. Anche se non è ancora chiara l’esatta dinamica. Thesocialpost.it - Bambina di 2 anni si rovescia addosso una pentola di olio bollente: è grave Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn dramma domestico si è verificato nella serata di domenica 13 ottobre a Carmiano, in provincia di Lecce. Unadi appena due, di origine straniera, si ètaunadi, rimanendomente ustionata alle braccia e al volto. La bimba si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “A. Perrino” di Brindisi, nel reparto di Pediatria. I medici parlano comunque di condizioni stabili, anche se la prognosi non è stata ancora sciolta.Leggi anche: Maria Arcangela Turturo, in un video le sue urla mentre il marito la uccide: “Che stai facendo?” La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si apprende, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21 di domenica. Anche se non è ancora chiara l’esatta dinamica.

