Azotemia in gravidanza: perché si misura e quali sono i valori normali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutti gli organi e i sistemi dell’organismo femminile subiscono una serie di modificazioni nel corso della gravidanza. Solitamente tali modificazioni sono fisiologiche, quindi non motivo di preoccupazione, tanto che come evidenzia il Manuale MSD solitamente la maggior parte di questi cambiamenti torna alla normalità dopo il parto. Le principali modificazioni sono quelle cardiovascolari, ematologiche, respiratorie, gastrointestinali ed epatobiliari, endocrine, cutanee e renali. A proposito di modificazioni renali è importante porre l’attenzione sull’Azotemia in gravidanza, andando a comprendere cosa indica questo parametro di laboratorio (esaminabile tramite un normale prelievo di sangue) e quando (e perché) è motivo di preoccupazione in una gestazione. Gravidanzaonline.it - Azotemia in gravidanza: perché si misura e quali sono i valori normali Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutti gli organi e i sistemi dell’organismo femminile subiscono una serie di modificazioni nel corso della. Solitamente tali modificazionifisiologiche, quindi non motivo di preoccupazione, tanto che come evidenzia il Manuale MSD solitamente la maggior parte di questi cambiamenti torna allatà dopo il parto. Le principali modificazioniquelle cardiovascolari, ematologiche, respiratorie, gastrointestinali ed epatobiliari, endocrine, cutanee e renali. A proposito di modificazioni renali è importante porre l’attenzione sull’in, andando a comprendere cosa indica questo parametro di laboratorio (esaminabile tramite un normale prelievo di sangue) e quando (e) è motivo di preoccupazione in una gestazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Azotemia in gravidanza : perché si misura e quali sono i valori normali - Dopo questo periodo resta costante fino al termine della gravidanza quando può diminuire leggermente. Solitamente tali modificazioni sono fisiologiche, quindi non motivo di preoccupazione, tanto che come evidenzia il Manuale MSD solitamente la maggior parte di questi cambiamenti torna alla normalità dopo il parto. (Gravidanzaonline.it)

Le infezioni virali durante la gravidanza possono portare all’autismo : il nuovo studio - Tale scoperta, oltre ad innalzare l'allerta per le neo-mamme, può anche aprire nuove prospettive per diagnosi precoci nei più piccoli. Una nuova ricerca americana suggerisce che un'infezione virale durante la gravidanza potrebbe aumentare il rischio di autismo nei bambini, soprattutto nei maschi. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giulia Salemi svela alcuni dettagli sulla gravidanza e ammette : “Sono scioccata…” - In molti mi hanno detto che non ho avuto nausee ricorrenti perché aspetto un maschietto, quindi, tendenzialmente, gli ormoni femminili sono molto più forti e invadenti di quelli maschili. Ma poi basta. Meno male. Giulia Salemi è al settimo cielo, più volte ha ammesso che questo nuovo percorso di vita un po’ la spaventa ma non vede l’ora di diventare mamma. (Bollicinevip.com)