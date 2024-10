Agatha All Along: l’incredibile trailer di metà stagione (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Marvel Studios hanno diffuso in rete il trailer di metà stagione di Agatha All Along la serie con protagonista Agatha Harkness in onda in queste settimane su Disney+. Ecco il trailer: La serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. La showrunner Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, dirige l’episodio pilota. In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Nerdpool.it - Agatha All Along: l’incredibile trailer di metà stagione Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Marvel Studios hanno diffuso in rete ildidiAllla serie con protagonistaHarkness in onda in queste settimane su Disney+. Ecco il: La serie è incentrata sul personaggio di Kathryn Hahn,Harkness, dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision, che intraprende una pericolosa e misteriosa avventura piena di sfide e ostacoli. La showrunner Jac Schaeffer, che è stata la forza creativa di WandaVision, dirige l’episodio pilota. InAll, la famigerataHarkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : la serie tv svela l’identità di Joe Locke - twitter. Il suo interesse è stuzzicato quando lui la supplica di portarlo sulla leggendaria Witches’ Road, una sfida magica di prove che, se superata, ricompensa una strega con ciò che le manca. A quattro episodi dalla finale di stagione, la serie tv Agatha All Along ha finalmente svelato l’identità segreta del personaggio interpretato da Joe Locke. (Universalmovies.it)

Agatha All Along : scoperto un indizio fondamentale per l’episodio 6 - Ma, dato che il personaggio di Joe Locke ha rivelato la sua identità questa settimana, è naturale che i fan vogliano ricevere qualche briciola su Scarlet. Billy è diventato un ponte per far sì che tutte queste connessioni tornino alla luce. Per settimane, Agatha All Along ha fatto l’occhiolino a diversi riferimenti alla Strega Scarlatta per chiunque fosse attento. (Nerdpool.it)

Agatha – All Along : cambiano le origini di un gruppo di villain - Voi che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Come la congrega rivela a Teen (Joe Locke), le Sette di Salem sono direttamente collegate alle streghe di cui Agatha ha prosciugato l’energia durante il processo alle streghe di Salem. Dotati della capacità di trasformarsi in esseri magici che assomigliano a leoni, serpenti e pesci, i Salem’s Seven crescono fino a diventare i ... (Nerdpool.it)