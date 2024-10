AEW: Un dream match per la prima difesa di Takeshita (Di lunedì 14 ottobre 2024) È uno dei titoli più recenti dell’AEW, ma la storia dell’Intercontinental Championship è già ricca di incontri di altissima qualità. L’ex titolo All-Atlantic, indossato tra gli altri da Orange Cassidy, Jon Moxley e Will Ospreay, può infatti essere difeso in qualsiasi federazione in tutto il mondo. E dopo essere stato conteso, tra le altre, in NJPW, RevPro, OTT e CMLL, pare proprio che anche il prossimo incontro titolato non sarà in AEW. Svelato il primo sfidante di Takeshita Secondo quanto riporta PW Insider, sarà Josh Alexander il primo a sfidare Konosuke Takeshita per l’International Championship. I due infatti si sfideranno domenica 20 ottobre in occasione di Forged In Excellence, il debutto ufficiale della Maple Leaf Pro Wrestling, la federazione canadese fondata da Scott D’Amore. Zonawrestling.net - AEW: Un dream match per la prima difesa di Takeshita Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) È uno dei titoli più recenti dell’AEW, ma la storia dell’Intercontinental Championship è già ricca di incontri di altissima qualità. L’ex titolo All-Atlantic, indossato tra gli altri da Orange Cassidy, Jon Moxley e Will Ospreay, può infatti essere difeso in qualsiasi federazione in tutto il mondo. E dopo essere stato conteso, tra le altre, in NJPW, RevPro, OTT e CMLL, pare proprio che anche il prossimo incontro titolato non sarà in AEW. Svelato il primo sfidante diSecondo quanto riporta PW Insider, sarà Josh Alexander il primo a sfidare Konosukeper l’International Championship. I due infatti si sfideranno domenica 20 ottobre in occasione di Forged In Excellence, il debutto ufficiale della Maple Leaf Pro Wrestling, la federazione canadese fondata da Scott D’Amore.

AEW : Botch nel finale di un match di WrestleDream? - Errore di comunicazione o posizionamento sbagliato di Harley? Dalle immagini non è chiaro, ma sono tanti gli utenti che hanno notato il botch in diretta e non hanno perso occasione per parlarne. Come spesso accade in AEW, i pay-per-view sono l’occasione per Tony Khan di dare spazio a tantissimi incontri, sia per la main card che per il pre-show. (Zonawrestling.net)

AEW WrestleDream : Mark Briscoe sconfigge Chris Jericho in un emozionante match per il titolo mondiale ROH - Il match è proseguito con Jericho che ha ripreso il controllo, ma Briscoe si è rifiutato di essere schienato. The Learning Tree ha sfidato Mark Briscoe a un match a WrestleDream 2024, attaccando l’eredità del tag team Briscoe Brothers. A WrestleDream, il match tra Chris Jericho e Mark Briscoe è iniziato senza una stretta di mano, con entrambi gli uomini che hanno cominciato a combattere ... (Zonawrestling.net)

Tony Khan : “Britt Baker contro Sasha Banks è un dream match che non pensavamo di vedere mai” - Khan ha sottolineato l’importanza di questo incontro, definendolo un “dream match” che molti fan non pensavano di poter mai vedere. La sua presenza a All In e il supporto espresso dal presidente della federazione indicano che Baker continuerà ad avere un ruolo di primo piano nei prossimi mesi. L’episodio avrebbe coinvolto MJF, Baker e Alicia Atout. (Zonawrestling.net)