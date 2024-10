Zoe Saldana: "Lavorare con Spielberg mi ha ridato fiducia nel cinema dopo Pirati dei Caraibi" (Di domenica 13 ottobre 2024) Zoe Saldana ha rivelato che grazie al lavoro con Steven Spielberg ha ritrovato fiducia nell'industria cinematografica, dopo la brutta esperienza in Pirati dei Caraibi Zoe Saldana ha lavorato nel corso degli anni con molti dei più celebri registi di Hollywood, tra cui James Cameron e J.J. Abrams, ma uno in particolare le ha "ridato fiducia" nell'industria cinematografica: Steven Spielberg. Saldana ha recitato nel 2004 nella commedia-dramma di Spielberg "The Terminal", accanto a Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones, subito dopo il suo primo ruolo a grande budget in "Pirati dei Caraibi: La maledizione della Prima Luna". Saldaña ha raccontato che la sua esperienza sul set del film non è stata delle migliori e sabato, durante uno Screen Talk al BFI London Film Festival, ha detto Movieplayer.it - Zoe Saldana: "Lavorare con Spielberg mi ha ridato fiducia nel cinema dopo Pirati dei Caraibi" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Zoeha rivelato che grazie al lavoro con Stevenha ritrovatonell'industriatografica,la brutta esperienza indeiZoeha lavorato nel corso degli anni con molti dei più celebri registi di Hollywood, tra cui James Cameron e J.J. Abrams, ma uno in particolare le ha "" nell'industriatografica: Stevenha recitato nel 2004 nella commedia-dramma di"The Terminal", accanto a Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones, subitoil suo primo ruolo a grande budget in "dei: La maledizione della Prima Luna". Saldaña ha raccontato che la sua esperienza sul set del film non è stata delle migliori e sabato, durante uno Screen Talk al BFI London Film Festival, ha detto

