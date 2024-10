Agi.it - Violenze e sputi in faccia alla moglie, arrestato 41enne

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Un uomo di 41 anni di Lucca è statodai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia ripetutamente commessi ai danni dell'ex compagna dal 2019 fino all'aprile scorso. Le indagini hanno permesso di accertare che l'uomo, durante il periodo di convivenza con la compagna in un piccolo appartamento del centro storico di Lucca, aveva sottoposto la donna a maltrattamenti, in alcune circostanze anche davanti ai figli minori. Dopo alcuni anni di pacifica convivenza, il, a seguito di alcune vicissitudini di natura personale, ha cominciato ad avere atteggiamenti violenti nei confronti della donna.