Sport.quotidiano.net - Valdifiori: "All’Empoli ho esaudito un sogno. Contro il Napoli servirà andare oltre i limiti"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato 49 volte, di cui 32 da titolare, con la Vis Pesaro in Lega Pro ma nel suo curriculum vanta pure 117 gare in A con Torino,ed Empoli. È Mirkoche proprio in azzurro ha trascorso 7 stagioni con 255 presenze, 4 reti e 27 assist. Centrocampista elegante dalla spiccata visione di gioco, è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del 2014 con Sarri in panchina. "Ricordo ancora benissimo il triplice fischioil Pescara quando realizzai di essere arrivato in A, ildi ogni bambino che ama il calcio – racconta–. Empoli è stata una tappa fondamentale della mia carriera, dove sono diventato uomo".