Lapresse.it - Usa, sparatoria a Nashville vicino Tennessee State University: 1 morto e 9 feriti

(Di domenica 13 ottobre 2024) Almeno una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in unaavvenuta pochi isolati dal campus dellaieri sera. Lo hanno riferito le autorità, stando a quanto riporta Nbc. Il portavoce del dipartimento di polizia diBrooke Reese ha affermato che cinque delle vittime sonotrasportate in ambulanza negli ospedali locali e altre cinque sonotrasportate su veicoli privati. “A questo punto, ci sono 10 vittime che sonoconfermate come coinvolte in quella, una delle quali è deceduta”, ha detto Reese ai giornalisti.