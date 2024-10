Lapresse.it - Usa 2024, Trump attacca Harris dalla California: “Non farà all’America ciò che ha fatto qui”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Con la presidenza in gioco in campi di battaglia come il Wisconsin e la Pennsylvania, Donaldha trascorso sabato sera in, Stato solidamente liberale, cercando di addossare alla vicepresidente Kamalaquelli che definisce ‘i fallimenti’ dello Stato di cui la sua sfidante è originaria. Il tycoon è quasi certo di perdere la, tuttavia, ha approfittato della sua visita a Coachella perre lo stato più popoloso della nazione, puntando sulle recenti difficoltà nella gestione dei senzatetto, la carenza di acqua., la candidata democratica, è stata in precedenza procuratrice generale dello stato. “Non lasceremo che Kamalafacciaquello che haalla”, ha detto, riferendosi allo stato come ‘Paradiso perduto’.