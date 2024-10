Uomo sepolto vivo dopo uno smottamento in uno scavo: ricerche in corso (Di domenica 13 ottobre 2024) ricerche in corso a Cinisello Balsamo dove un Uomo è rimasto sepolto a causa di uno smottamento che si è verificato, secondo quanto comunicato dalla direzione regionale dei vigili del fuoco, all'interno di uno scavo in via Volta, in una zona residenziale.Ancora da chiarire le circostanze e la Monzatoday.it - Uomo sepolto vivo dopo uno smottamento in uno scavo: ricerche in corso Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ina Cinisello Balsamo dove unè rimastoa causa di unoche si è verificato, secondo quanto comunicato dalla direzione regionale dei vigili del fuoco, all'interno di unoin via Volta, in una zona residenziale.Ancora da chiarire le circostanze e la

