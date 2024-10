Unahotels, è una vittoria griffata Barford. Con Treviso arriva il secondo hurrà di fila (Di domenica 13 ottobre 2024) REGGIO EMILIA 88 Treviso 64 Unahotels: Winston 13 (6/7, 1/4), Barford 24 (6/8, 3/7), Grant 11 (0/2, 3/5), Cheatham 5 (0/5, 1/5), Gombauld 2 (1/1); Uglietti (0/1), Faye 12 (6/7), Smith 10 (4/4, 0/4), Vitali 11 (1/3, 3/3), Gallo, Chillo (0/1 da 3). N.e.: Fainke. All.: Priftis. NUTRIBULLET: Mascolo 8 (4/8, 0/2), Harrison 16 (6/10, 0/2), Olisevicius 7 (2/5, 1/4), Alston 7 (2/4, 1/4), Paulicap 4 (2/7); Mezzanotte (0/1 da 3), Bowman 8 (3/5, 0/3), Macura 12 (1/3, 3/6), Mazzola (0/3 da 3). N.e.: Torresani, De Marchi, Spinazzè. All.: Vitucci. Arbitri: Lo Guzzo, Paglialunga, Patti Parziali: 17-12, 33-38; 57-50 Note T.l.: Reg 9/16 Tre 9/14. Rimb.: Reg 50 (Faye 14) Tre 29 (Harrison 8). Ass.: Reg 18 (Winston 5) Tre 10 (Harrison 3). Spettatori 3.650. La mamma di Barford starà probabilmente ridendo di gusto. Sport.quotidiano.net - Unahotels, è una vittoria griffata Barford. Con Treviso arriva il secondo hurrà di fila Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) REGGIO EMILIA 8864: Winston 13 (6/7, 1/4),24 (6/8, 3/7), Grant 11 (0/2, 3/5), Cheatham 5 (0/5, 1/5), Gombauld 2 (1/1); Uglietti (0/1), Faye 12 (6/7), Smith 10 (4/4, 0/4), Vitali 11 (1/3, 3/3), Gallo, Chillo (0/1 da 3). N.e.: Fainke. All.: Priftis. NUTRIBULLET: Mascolo 8 (4/8, 0/2), Harrison 16 (6/10, 0/2), Olisevicius 7 (2/5, 1/4), Alston 7 (2/4, 1/4), Paulicap 4 (2/7); Mezzanotte (0/1 da 3), Bowman 8 (3/5, 0/3), Macura 12 (1/3, 3/6), Mazzola (0/3 da 3). N.e.: Torresani, De Marchi, Spinazzè. All.: Vitucci. Arbitri: Lo Guzzo, Paglialunga, Patti Parziali: 17-12, 33-38; 57-50 Note T.l.: Reg 9/16 Tre 9/14. Rimb.: Reg 50 (Faye 14) Tre 29 (Harrison 8). Ass.: Reg 18 (Winston 5) Tre 10 (Harrison 3). Spettatori 3.650. La mamma distarà probabilmente ridendo di gusto.

L’Unahotels... in guardia. Barford sempre più vicino - Una volta ufficializzato il nome della guardia Reggio si concentrerà, per chiudere il roster, sul centro da affiancare a Momo Faye. Al netto delle buone capacità offensive Barford ha anche quella fisicità e quell’atletismo, nonché la mentalità, per rivelarsi estremamente utile in fase difensiva. Numerosi i nomi allo studio, alcuni di essi ben evidenziati. (Ilrestodelcarlino.it)