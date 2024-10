Una teoria di Dragon Ball Daima indica Neva come il cattivo principale (Di domenica 13 ottobre 2024) Dragon Ball Daima ha introdotto diversi nuovi personaggi nel suo primo episodio, uno dei quali è un altro Namecciano: Neva. I Namecciani sono pochi e rari e solo una manciata di loro si distingue in Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e tutto il resto, quindi aggiungerne un altro alla lista proprio all’inizio di Dragon Ball Daima era già un grande risultato. Ma anche se questo nuovo Namecciano si comporta come se fosse molto anziano e decisamente non minaccioso, gli spettatori di Dragon Ball Daima lo tengono d’occhio e pensano che potrebbe finire per essere il grande cattivo dell’intera serie. Neva in Dragon Ball Daima viene inizialmente presentato come un personaggio sciocco nel Regno dei Demoni, un Namecciano che è lento, ha un cattivo odore e dimentica spesso le cose. Nerdpool.it - Una teoria di Dragon Ball Daima indica Neva come il cattivo principale Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha introdotto diversi nuovi personaggi nel suo primo episodio, uno dei quali è un altro Namecciano:. I Namecciani sono pochi e rari e solo una manciata di loro si distingue inZ,Super e tutto il resto, quindi aggiungerne un altro alla lista proprio all’inizio diera già un grande risultato. Ma anche se questo nuovo Namecciano si comportase fosse molto anziano e decisamente non minaccioso, gli spettatori dilo tengono d’occhio e pensano che potrebbe finire per essere il grandedell’intera serie.inviene inizialmente presentatoun personaggio sciocco nel Regno dei Demoni, un Namecciano che è lento, ha unodore e dimentica spesso le cose.

