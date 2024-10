Un weekend da incubo, quarto incidente mortale. Motociclista contro un trattore, muore un 58enne (Di domenica 13 ottobre 2024) Una tremenda striscia di sangue sulle strade del ravennate. Ancora una tragedia, a un chilometro di distanza da dove nella giornata di sabato (12 ottobre), si era giĂ registrato un altro incidente mortale. Nel weekend in provincia si registrano quattro incidenti mortali. Â INCIDENTI MORTALI - Ravennatoday.it - Un weekend da incubo, quarto incidente mortale. Motociclista contro un trattore, muore un 58enne Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una tremenda striscia di sangue sulle strade del ravennate. Ancora una tragedia, a un chilometro di distanza da dove nella giornata di sabato (12 ottobre), si era giĂ registrato un altro. Nelin provincia si registrano quattro incidenti mortali. Â INCIDENTI MORTALI -

