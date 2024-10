Quotidiano.net - Un ministero senza pace. Giuli caccia il capo gabinetto. Ma sul sostituto è polemica

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non c’èaldella Cultura. Il neoministro Alessandroha licenziato via pec ilsiFrancesco Gilioli, nei riguardi del quale sarebbe "venuta meno la fiducia" a seguito di "fatti gravissimi" scoperti dal ministro e confidati a un esponente della maggioranza. Ma genera polemiche anche l’idea di nominare Francesco Spano, segretario generale della fondazione Maxxi fin dai tempi della presidenza di Giovanna Melandri ereditato da, che ne ha apprezzato il lavoro. Protestano a gran voce le associazioni pro vita, che non sono prive di referenti nella maggioranza, per un caso di cronaca legato al finanziamento ad associazioni Lgbtq+ rispetto al quale l’interessato è uscito scagionato dalla Corte dei conti. E il ministro replica: "Spano è bravo, non importa cosa faccia nella vita privata.