Isaechia.it - Temptation Island 12, cosa è successo tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice dopo il falò? “Un’amica di lei ha rivelato che…”, la segnalazione

(Di domenica 13 ottobre 2024)sono una delle coppie protagoniste della dodicesima edizione di. I due napoletani, fidanzati da otto anni, hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia per risolvere i problemi di coppia derivanti dalla gelosia di, cheha ritenuto eccessiva. La ragazza ha infatti dichiarato di non aver potuto vivere in libertà e divertirsi come le sue coetanee di vent’anni. In occasione delle uscite serale e delle vacanze, è sempre stata in compagnia dio di sua madre. Dunque, nel corso della permanenza all’Is Morus Relais,ha iniziato a lasciarsi andare, confidandosi con le sue compagne d’avventura e soprattutto avvicinandosi al tentatore Stefano Tediosi.