Silent Hill 2 Remake, la recensione di un gioco che è un bellissimo film horror (Di domenica 13 ottobre 2024) Un classico che torna, un brand iconico che ci riporta ad immergerci nelle sue suggestive e nebbiose atmosfere. Silent Hill 2 Remake è un gioco superiore alle aspettative che abbiamo vissuto come se fosse un magnifico film dell'orrore. Quante volte, in presenza di una nebbia intensa, ci siamo detti qualcosa come "sembra di essere a Silent Hill"? È indice della capacità che ha avuto la serie di giochi di entrare nell'immaginario collettivo sin da subito, da quel folgorante e angosciante esordio del 1999 fino ai giorni nostri con parecchi nuovi capitoli, spin-off e Remake, sfociando anche su grande schermo nel 2006. Un brand che è tornato attuale con il recente Silent Hill 2 Remake, disponibile su PS5 e PC, una nuova incarnazione che ha stupito in positivo, soprattutto considerando le prime perplesse reazioni emerse dopo il primo trailer Movieplayer.it - Silent Hill 2 Remake, la recensione di un gioco che è un bellissimo film horror Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un classico che torna, un brand iconico che ci riporta ad immergerci nelle sue suggestive e nebbiose atmosfere.è unsuperiore alle aspettative che abbiamo vissuto come se fosse un magnificodell'orrore. Quante volte, in presenza di una nebbia intensa, ci siamo detti qualcosa come "sembra di essere a"? È indice della capacità che ha avuto la serie di giochi di entrare nell'immaginario collettivo sin da subito, da quel folgorante e angosciante esordio del 1999 fino ai giorni nostri con parecchi nuovi capitoli, spin-off e, sfociando anche su grande schermo nel 2006. Un brand che è tornato attuale con il recente, disponibile su PS5 e PC, una nuova incarnazione che ha stupito in positivo, soprattutto considerando le prime perplesse reazioni emerse dopo il primo trailer

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Silent Hill 2 Remake su PC - Digital Foundry analizza la grafica e critica lo stuttering su Unreal Engine 5 - Difatti secondo la redazione inglese è necessario bloccare il framerate a 30 fps per non avere stuttering. Consigliamo in conclusione di leggere la nostra recensione del “nuovo” capolavoro degli horror psicologici, recuperando anche il video confronto tra PS5 e PC. DF ha criticato anche le scene di intermezzo bloccate a 30 fotogrammi al secondo, così come le animazioni dei tessuti bloccate a 30 ... (Game-experience.it)

Silent Hill 2 Remake (PS5) : la Recensione del “nuovo” capolavoro degli horror psicologici - Nel complesso, dunque, l’interazione ambientale di Silent Hill 2 è stata notevolmente ampliata. Il loro risveglio avverrà in una frazione di secondo così fugace, lo ripetiamo, da neutralizzare l’efficacia della radio: serviranno dunque riflessi, e magari una buona schivata, per evitarne il violento attacco. (Game-experience.it)

Silent Hill 2 Remake : le connessioni con Stranger Things e in che ordine giocare la saga - Come giocare la saga di Silent Hill nell’ordine corretto Ma non vogliamo lasciarvi soltanto con questa pur gustosa curiosità. it. Mayu, come Angela, ha un passato segnato da abusi sessuali da parte del padre e dall’indifferenza della madre, che la maltrattava psicologicamente. Inoltre, il loro aspetto fisico è sorprendentemente simile, dai capelli allo stile sobrio e altero. (Esports247.it)