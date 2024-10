Shanghai, Sinner e il caso doping: “Non è piacevole, ci penso, ma resto concentrato sul campo” (Di domenica 13 ottobre 2024) Shanghai, 13 ottobre 2024 – “La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero”. Jannik Sinner si gode il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai (leggi qui) ma non può fare a meno di pensare anche al caso doping che lo coinvolge. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, rischia una squalifica di 1-2 per la positività al clostebol, lo steroide anabolizzante rinvenuto nei suoi campioni a marzo. La Wada, l’agenzia mondiale antidoping, ha presentato ricorso al Tas (Tribunale arbitrale dello sport) dopo l’assoluzione disposta da un tribunale indipendente. (leggi qui) “Non è piacevole trovarsi in questa situazione, vorrei non trovarmi in questa posizione fuori dal campo. Vorrei giocare con la testa più libera e provare a divertirmi un po’ di più. Però, bisogna accettare tutto questo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – “La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero”. Janniksi gode il trionfo nel Masters 1000 di(leggi qui) ma non può fare a meno di pensare anche alche lo coinvolge. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, rischia una squalifica di 1-2 per la positività al clostebol, lo steroide anabolizzante rinvenuto nei suoi campioni a marzo. La Wada, l’agenzia mondiale anti, ha presentato ricorso al Tas (Tribunale arbitrale dello sport) dopo l’assoluzione disposta da un tribunale indipendente. (leggi qui) “Non ètrovarsi in questa situazione, vorrei non trovarmi in questa posizione fuori dal. Vorrei giocare con la testa più libera e provare a divertirmi un po’ di più. Però, bisogna accettare tutto questo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shanghai - un immenso Sinner trionfa su Djokovic in finale : “E’ stata dura - non ha debolezze” - Al massimo, si deve rimediare allo 0-30 iniziale come capita a Sinner nel corso del decimo game. Il suo servizio è tremendamente migliorato, è diventato un’arma importante. Sinner: “Battere Djokovic è dura, non ha debolezze” “Novak non ha debolezze, devi solo riuscire a sfruttare le pochissime occasioni che può darti nel corso della partita. (Ilfaroonline.it)

Sinner - dopo il trionfo sale così sul palco di Shanghai : il dettaglio che non è sfuggito | Foto - E così in finale è stato battuto Novak Djokovic, con il punteggio di 7-6, 6-3. twitter. Non a caso proprio il disegno di una volpe è diventato il suo marchio. Fin dai tempi della scuola, Sinner è conosciuto come "Fox" ("Volpe"). com/jbPnT1IjZX — Jannik Sinner (@janniksin) October 13, 2024 Ma perché proprio la volpe? Con ogni probabilità il logo è legato al suo soprannome. (Liberoquotidiano.it)

Tennis : Sinner batte Djokovic e si aggiudica il titolo dello Shanghai Masters - A 37 anni, Djokovic ha detto che la sua principale motivazione deriva dalla sua passione per il tennis e anche dal desiderio di continuare a competere. Il momento decisivo del secondo set e’ arrivato nel quarto game, quando l’italiano ha guadagnato due break point sul 40-15. Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il numero 1 mondiale Jannik Sinner ha ottenuto oggi una vittoria ... (Romadailynews.it)