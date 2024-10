Sammy Basso, vescovo Vicenza: “Non escludo beatificazione” (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''In questi giorni è emerso il profilo spirituale di Sammy, che ha espresso una santità nella vita ordinaria L'articolo Sammy Basso, vescovo Vicenza: “Non escludo beatificazione” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sammy Basso, vescovo Vicenza: “Non escludo beatificazione” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''In questi giorni è emerso il profilo spirituale di, che ha espresso una santità nella vita ordinaria L'articolo: “Non” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

