Roma, 15enne investito e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada a Guidonia (Di domenica 13 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando la strada a Guidonia, alle porte di Roma. "Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari, ai parenti e agli amici del quindicenne che, ieri sera, è stato investito mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, all'altezza dell'intersezione con via Antonio De Curtis", ha scritto sui social il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, sottolineando che "la sua tragica scomparsa ha colpito profondamente l'intera comunità di Guidonia Montecelio". "In attesa che sia ricostruita l'esatta dinamica dell'incidente - ha aggiunto il sindaco - ribadiamo l'importanza di adottare comportamenti di guida responsabili e rispettosi del Codice della strada. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo ridurre il numero di questi tragici incidenti". Tg24.sky.it - Roma, 15enne investito e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada a Guidonia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni è stato travolto eda un'stavando la, alle porte di. "Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari, ai parenti e agli amici del quindicenne che, ieri sera, è statova la, sulle strisce pedonali, all'altezza dell'intersezione con via Antonio De Curtis", ha scritto sui social il sindaco diMontecelio, Mauro Lombardo, sottolineando che "la sua tragica scomparsa ha colpito profondamente l'intera comunità diMontecelio". "In attesa che sia ricostruita l'esatta dinamica dell'incidente - ha aggiunto il sindaco - ribadiamo l'importanza di adottare comportamenti di guida responsabili e rispettosi del Codice della. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo ridurre il numero di questi tragici incidenti".

