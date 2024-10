.com - Promozione / Giorgini lascia a testa alta e senza polemiche: “ringrazio tutti”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ora la corsa alla ricerca del sostituto. Tra i primi nomi in circolazione Fenucci, Ceccarini e Busilacchi JESI, 13 ottobre 2024 – A poche ore dalla recissione del rapporto con la Jesina, quello che oramai è l’ex allenatore del club leoncello (rileggi qui), ringraziae si fa da parte/ Jesina ed Igordi comune accordo sino Ora la società sta cercando il sostituto di Igor. I numeri dicono che nelle sei gare disputate la Jesina ha colto due vittorie (in casa con il Sassoferrato Genga ed in trasferta a Fano ospiti del S. Orso) e quattro pareggi (due casalinghe con Vismara e Vigor Castelfidardo, due in trasferta e a Ostra Vetere con il Barbara Monserra). In mezzo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Moie Vallesina: 2-0 al Pierucci, 2-2 al Carotti.