Progetti regionali per la disabilità | Il bando va rifinanziato e aperto

(Di domenica 13 ottobre 2024) Adeguamento del budget, rivalutazione deiesistenti, riapertura delregionale per le persone con. Sono queste alcune delle richieste che il coordinamento regionale “Insieme per la vita indipendente“, tra i cui fondatori e iscritti ci sono persone del territorio urbinate e della Valle del Foglia. Il gruppo ha indetto per domani alle 10, nel piazzale Loi di Palazzo Leopardi ad Ancona, una manifestazione di protesta e di azione con 38 realtà, tra associazioni, comitati e persone, attive per il diritto alla vita indipendente. "È molto importante, poiché migliora notevolmente la qualità dell’assistenza e della vita di noi, persone con: grazie ad essa possiamo decidere come, dove e con chi vivere", spiega Angelo Larocca, presidente di Avi Marche.