In un incontro organizzato dalla Diocesi di Piacenza, lo psicoterapeuta Alberto Pellai ha affrontato il tema della fragilità nell'età adolescenziale, mettendo in luce come questa si rifletta anche nel ruolo genitoriale. L'articolo Pellai: "Vogliamo figli ultra felici, ma concepiamo la felicità come assenza totale di disagio. Ciò crea aspettative irrealistiche"

Pellai : “Uno smartphone in mano a un bambino è come un go-kart in autostrada. I ragazzi di oggi dormono due ore in meno rispetto a prima” - L'articolo Pellai: “Uno smartphone in mano a un bambino è come un go-kart in autostrada. "Uno smartphone in mano a un bambino è come un go-kart in autostrada". . Con questa immagine forte e provocatoria, lo psicoterapeuta Alberto Pellai ha voluto sottolineare, durante il Meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini, i rischi legati all'uso precoce e incontrollato degli strumenti digitali da ... (Orizzontescuola.it)