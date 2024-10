Anteprima24.it - Patierno: “Mi hanno dato del rotto, mi alleno come prima”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo un altro atteggiamento. Siamo stati bravi, sapevamo fosse una partita difficile. Era fondamentale dare continuità. Dobbiamo pensare a noi, non agli altri. Abbiamo una rosa forte e ampia. Facciamo un grandissimo errore se pensiamo agli altri. Non stiamo guardando nulla, pensiamo solo a noi”. Parla così, Cosimodopo la doppietta rifilata alla Casertana. “Ringrazio mister Biancolino e la squadra. Dal martedì loro mi vedono il sabato, devo allenarmi in orari diversi perchè devo convivere con questi problemi e fare allenamenti specifici e terapie – afferma il bomber – Conosco ormai la piazza, ti esalta nei momenti belli, ti abbatte quando le cose vanno male. A medel. Che non stavo bene. Iostavo due mesi fa sto oggi, ma con una fiducia diversa.