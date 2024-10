Calciomercato.it - Mbappé scatena il putiferio tra Francia e Spagna: non l’hanno presa bene

(Di domenica 13 ottobre 2024) Kylianfa sempre parlare parecchio di sé: ora le polemiche non mancano traper l’ultima scelta dell’attaccante I migliori calciatori al mondo hanno su di sé il peso di dover sostenere la pressione che non deriva solo dalle scelte tattiche e dalla necessità di dover decidere le partite, ma anche le aspettative mediatiche, che di sicuro non possono mancare anche per uno come Kylian, che ci ha abituato davveronegli ultimi anni. La decisione difa discutere in(LaPresse) – calciomercato.itAnche perché per il francese le polemiche di sicuro non sono mancate, vista la decisione di non rinnovare con il PSG, nonostante le pressioni che sono arrivate anche sotto il profilo politico, e di agguantare anche un sogno per la sua carriera e trasferirsi al Real Madrid, firmando un ricco contratto.