Mariavittoria e Tommaso decisione definitiva dopo il bacio | Dobbiamo smettere

La diciottesima edizione del Grande Fratello si sta rivelando, più delle altre, all'insegna delle relazioni amorose. Se ormai da settimane le vicende sentimentali che coinvolgono il quadrilatero intrattengono i telespettatori, tra le mura della casa più spiata d'Italia anche un'altra coppia si è fatta sempre più strada. Mariavittoria e Tommaso erano partiti con molte esitazioni, che in un primo momento li avevano avvicinati e poi allontanati di nuovo. I due ragazzi però, nel weekend hanno ceduto alla passione salvo poi giungere ad una decisione che ha spiazzato i coinquilini. Quello che si sono detti ha generato grande sorpresa. Il bacio tra Mariavittoria e Tommaso: cosa è successo sotto le coperte Sembravano essere Shaila, Javier, Lorenzo ed Helena i più coinvolti nelle attrazioni fatali della casa, eppure qualcun altro li ha superati in corsa.

Grande Fratello - Mariavittoria e Tommaso : il primo bacio nella Casa - Shaila e le sue ship battute - Entrambi i protagonisti ne hanno parlato …. I due sono stati i primi coinquilini a scambiarsi un bacio, un gesto affettuoso che, tuttavia, è sfuggito alle telecamere di Mediaset Extra, impegnate a seguire altre dinamiche all'interno della Casa. Grande Fratello: La storia nascosta tra Tommaso e Mariavittoria Nonostante l'assenza di riprese, il bacio non è rimasto un segreto. (Movieplayer.it)

Scatta il bacio tra Mariavittoria e Tommaso al GF - lei : “Mi piace perché è intelligente e sensibile” - Lei ad Amanda Lecciso: "C'è attrazione, mi piace". Procede a gonfie vele il flirt tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello. Continua a leggere . I due concorrenti si sono baciati sotto le coperte, la conferma arriva anche da lui che ha raccontato l'episodio a Luca Calvani. (Fanpage.it)

Grande Fratello - Mariavittoria - Tommaso e il primo bacio. La confessione - . Se fossi fuori lo porterei a cena ad esempio. Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Calvani ha aggiunto: “Ma ti è garbato? Dai… vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l’avresti detto diversamente. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo”. (361magazine.com)