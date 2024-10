Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis e di Avanti un altro: "Cacciato per colpa di Sonia Bruganelli" (Di domenica 13 ottobre 2024) Marco Salvati autore del fortunato game show di Avanti un altro, ha postato un tweet velenoso contro l'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Comingsoon.it - Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis e di Avanti un altro: "Cacciato per colpa di Sonia Bruganelli" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 13 ottobre 2024)del fortunato game show diun, ha postato un tweet velenoso contro l'ex moglie di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Salvati - autore di Bonolis - si scaglia contro Sonia Bruganelli : “Lo hai costretto a cacciarmi da Avanti un altro” - Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis, si è scagliato contro Sonia Bruganelli dopo la terza puntata di Ballando con le stelle L'articolo Marco Salvati, autore di Bonolis, si scaglia contro Sonia Bruganelli: “Lo hai costretto a cacciarmi da Avanti un altro” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Sonia Bruganelli fa fuori Marco Salvati da Avanti un Altro per una critica - Pensa che ora mi fai tenerezza". Prima, anche se ero brutta, la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che volevano mantenere vicina. Io l'ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Secondo voci di corridoio, riportate in passato da Dagospia, Salvati sarebbe stato improvvisamente estromesso proprio da ... (Tvpertutti.it)

Marco Salvati contro Sonia Bruganelli : “Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da Avanti un Altro” - “Da un anno a questa parte il mondo intorno a me si relazione a me in maniera diversa, prima anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché ero per tutti una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Marco Salvati ha confermato il gossip di Dagosia datato ottobre 2023 Lo scorso anno Dagospia, parlando proprio della sparizione di Marco Salvati ad Avanti un Altro, aveva ... (Biccy.it)