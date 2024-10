L'omicida di Manuel Mastrapasqua a Rozzanoconfessa: «L'ho ucciso, volevo rubargli le cuffie». Il giovane, di Rozzano, ha 19 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) È Daniele Rezza, 19 anni. Sabato mattino dopo l'omicidio ha preso un treno per scappare in Francia, ma il viaggio è durato poco, ad Alessandria si è consegnato alla Polfer durante un controllo casuale: «Ho fatto una cazz a Rozzano ho ucciso una persona» Vanityfair.it - L'omicida di Manuel Mastrapasqua a Rozzanoconfessa: «L'ho ucciso, volevo rubargli le cuffie». Il giovane, di Rozzano, ha 19 anni Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È Daniele Rezza, 19. Sabato mattino dopo l'omicidio ha preso un treno per scappare in Francia, ma il viaggio è durato poco, ad Alessandria si è consegnato alla Polfer durante un controllo casuale: «Ho fatto una cazz ahouna persona»

