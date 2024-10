Libano, altolà di Meloni a Netanyahu: "Inaccettabili gli attacchi a Unifil" (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel breve colloquio, i due leader hanno discusso dell'attuale situazione in Medio Oriente. Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia alla de-escalation e la necessità di garantire la sicurezza di Unifil Ilgiornale.it - Libano, altolà di Meloni a Netanyahu: "Inaccettabili gli attacchi a Unifil" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel breve colloquio, i due leader hanno discusso dell'attuale situazione in Medio Oriente.ribadisce l'impegno dell'Italia alla de-escalation e la necessità di garantire la sicurezza di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tensione in Medio Oriente - Netanyahu all'Onu : via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Telefonata con Meloni - "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. (Gazzettadelsud.it)

Guerra in Libano - Meloni sente Netanyahu : "Inaccettabili gli attacchi a Unifil" - Nel breve colloquio, i due leader hanno discusso dell'attuale situazione in Medio Oriente. Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia alla de-escalation e la necessità di garantire la sicurezza di Unifil. (Ilgiornale.it)

Meloni sente Netanyahu - inaccettabili gli attacchi a Unifil - Ha sottolineato l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita. -Foto: Palazzo Chigi- Unlimited News - Notizie dal mondo . Il presidente ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno ... (Unlimitednews.it)