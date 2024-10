La tassa sugli extra-profitti: la Lega, "giusto che paghino le banche". Tajani, "è roba da Unione Sovietica" (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Il tema degli extra-profitti torna ad accendere il clima all'interno della coalizione di governo, perchè le posizioni di Lega e Forza Italia non coincidono assolutamente. Una settimana fa, sul palco di Pontida, Matteo Salvini aveva detto: "'Far pagare i banchieri, non gli operai'. Oggi è il turno di Andrea Crippa, vice-segretario della Lega che su Affaritaliani.it commenta il sondaggio realizzato da Lab21.01 secondo il quale "ben 7 italiani su 10 sono favorevoli a tassare gli extra-profitti delle banche". "Ricordo - esordisce Crippa - che negli ultimi due anni, a causa dell'ingiustificato e folle rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce, i primi sette istituti di credito italiani hanno quasi raddoppiato gli utili: +93%. Agi.it - La tassa sugli extra-profitti: la Lega, "giusto che paghino le banche". Tajani, "è roba da Unione Sovietica" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Il tema deglitorna ad accendere il clima all'interno della coalizione di governo, perchè le posizioni die Forza Italia non coincidono assolutamente. Una settimana fa, sul palco di Pontida, Matteo Salvini aveva detto: "'Far pagare i banchieri, non gli operai'. Oggi è il turno di Andrea Crippa, vice-segretario dellache su Affaritaliani.it commenta il sondaggio realizzato da Lab21.01 secondo il quale "ben 7 italiani su 10 sono favorevoli are glidelle". "Ricordo - esordisce Crippa - che negli ultimi due anni, a causa dell'ingiustificato e folle rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce, i primi sette istituti di credito italiani hanno quasi raddoppiato gli utili: +93%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La maggioranza litiga ancora sulla tassa sugli extraprofitti delle banche : deciderà Meloni? - Continua a leggere . Questa volta il botta e risposta a distanza ha coinvolto Antonio Tajani, contrario alla misura, e il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. "Paghino le banche e nessun sacrificio per gli operai", ha detto il numero due del Carroccio. La maggioranza litiga ancora sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. (Fanpage.it)

Governo - scontro durissimo sullo Extraprofitti : Lega e Forza Italia - è muro contro muro - Tajani ha definito questa misura come una proposta «da Unione Sovietica», sostenendo che in un’economia sociale di mercato chi genera profitto non è un malfattore, ma una persona che contribuisce al miglioramento delle condizioni economiche generali. Tuttavia, la proposta ha incontrato la ferma opposizione di Forza Italia. (Thesocialpost.it)

Extraprofitti - ennesimo scontro nella maggioranza. Lega : “Tassiamo le banche - non gli operai”. Tajani (FI) : “Roba da Urss” - “‘Far pagare i banchieri, non gli operai’ ha detto domenica scorsa Matteo Salvini sul palco di Pontida. Io sono contrario” all’idea di tassare “gli extraprofitti perché è una roba da Unione Sovietica. Andrea Crippa, vice-segretario della Lega, dice che devono “pagare banche e banchieri” e non “gli operai e i cittadini che vivono una vita normale e nemmeno sanno così sia realizzare un ... (Ilfattoquotidiano.it)