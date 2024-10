"La frana di via Bernardi finisce in Regione" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Non siete cittadini di serie B. I nostri Comuni insieme alla Regione sono impegnati prima a ridurre il vostro disagio e poi a mettere in campo soluzioni definitive per ripristinare la circolazione". Ognuna per per le sue competenze sono state concordi le sindache di Monte San Pietro e di Valsamoggia, l’altra mattina nel municipio di Savigno, nell’incontro con i residenti della via Bernardi e i rappresentanti dell’associazione di base dei consumatori A.Ba.Co. che si è fatta interprete del disagio che stanno vivendo gli abitanti della strada per via della chiusura del tratto iniziale della strada al confine tra Monte San Pietro e Valsamoggia erosa dalla piena del torrente Samoggia dello scorso giugno, ed ulteriormente danneggiata per le nuove piene dello scorso 18 settembre. Ilrestodelcarlino.it - "La frana di via Bernardi finisce in Regione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Non siete cittadini di serie B. I nostri Comuni insieme allasono impegnati prima a ridurre il vostro disagio e poi a mettere in campo soluzioni definitive per ripristinare la circolazione". Ognuna per per le sue competenze sono state concordi le sindache di Monte San Pietro e di Valsamoggia, l’altra mattina nel municipio di Savigno, nell’incontro con i residenti della viae i rappresentanti dell’associazione di base dei consumatori A.Ba.Co. che si è fatta interprete del disagio che stanno vivendo gli abitanti della strada per via della chiusura del tratto iniziale della strada al confine tra Monte San Pietro e Valsamoggia erosa dalla piena del torrente Samoggia dello scorso giugno, ed ulteriormente danneggiata per le nuove piene dello scorso 18 settembre.

