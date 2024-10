Intera palazzina rubava energia elettrica, 16 denunce a Napoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una sola palazzina c’erano un panificio abusivo e sedici allacci fuorilegge alla rete elettrica. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Bagnoli in via Giorgio De Grassi a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. I militari hanno iniziato i controlli dal forno, che si è rivelato essere privo di autorizzazione comunale e sanitaria, oltre che alimentato da corrente elettrica sottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore. Insieme ai tecnici dell’Enel i carabinieri seguono l’intrico di cavi e scoprono che l’intero condominio è alimentato senza una rilevazione dei consumi. Interrompono l’energia elettrica degli appartamenti dove terminano i cavi artigianali e, in pochi minuti, chi è rimasto al buio apre la porta incuriosito. Anteprima24.it - Intera palazzina rubava energia elettrica, 16 denunce a Napoli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una solac’erano un panificio abusivo e sedici allacci fuorilegge alla rete. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Bagnoli in via Giorgio De Grassi a Pianura, quartiere della periferia occidentale di. I militari hanno iniziato i controlli dal forno, che si è rivelato essere privo di autorizzazione comunale e sanitaria, oltre che alimentato da correntesottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore. Insieme ai tecnici dell’Enel i carabinieri seguono l’intrico di cavi e scoprono che l’intero condominio è alimentato senza una rilevazione dei consumi. Interrompono l’degli appartamenti dove terminano i cavi artigianali e, in pochi minuti, chi è rimasto al buio apre la porta incuriosito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pianura - una sola palazzina 16 denunce per furto energia elettrica - Sulla parete il numero civico è riportato in nero con la vernice spray. E’ alimentato da corrente elettrica sottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore e senza alcun costo. Il servizio dei carabinieri non si ferma al piano terra. I militari si scambiano uno sguardo d’intesa. Saranno 15 le persone denunciate per furto di energia elettrica, 16 compreso il “titolare” del ... (Puntomagazine.it)

Gli inquilini sono tutti abusivi e rubano l’energia elettrica : la scoperta in una palazzina con 10 appartamenti - Raffica di denunce a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli: sanzionati inquilini, che erano tutti abusivi e rubavano l'energia elettrica, ma anche il proprietario dell'immobile. Per la palazzina è stata inoltre richiesta l'inagibilità.Continua a leggere . (Fanpage.it)