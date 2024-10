Incidente in galleria tra più mezzi, feriti e principio di incendio ma è un'esercitazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Uno schianto tra due auto e un autocarro, uno dei mezzi che stava per prendere fuoco e feriti. E' lo scenario - per fortuna fittizio - che è stato allestito nella mattinata di domenica 13 ottobre lungo l’autostrada A35 Brebemi dove è stata effettuata un’esercitazione di soccorso.La Monzatoday.it - Incidente in galleria tra più mezzi, feriti e principio di incendio ma è un'esercitazione Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Uno schianto tra due auto e un autocarro, uno deiche stava per prendere fuoco e. E' lo scenario - per fortuna fittizio - che è stato allestito nella mattinata di domenica 13 ottobre lungo l’autostrada A35 Brebemi dove è stata effettuata un’di soccorso.La

Incidente fra due auto - quattro i feriti. Muore cane che era a bordo di uno dei mezzi - Lo scontro è avvenuto sulla statale del Cipressino all'altezza del bivio per Porrona. Sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Paganico, della Misericordia di Cinigiano e le forze dell’ordine. Per il cane, presente a bordo di una delle auto, non c’è stato niente da fare. Cinigiano (Grosseto), 10 settembre 2024 – Quattro i feriti in un incidente stradale che ha coinvolto due macchine. (Lanazione.it)

Inferno in autostrada - schianto tra tanti mezzi : molti feriti - alcuni gravissimi - Leggi anche: Scontro tremendo in autostrada, 26enne muore sul colpo. Autostrade per l’Italia aveva riferito di 5 chilometri di coda, anche se Fanpage ha aggiunto che alla fine si sono raggiunti i 7 chilometri. L’incidente stradale sull’autostrada ha causato tanti feriti e chilometri di coda incredibili. (Caffeinamagazine.it)

San Concordio - incidente con otto mezzi coinvolti : tre i feriti - una donna in codice rosso - Altri due feriti più lievi sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Lucca. Lucca, 22 agosto 2024 – Incidente a catena su viale Europa a San Concordio che avrebbe coinvolto più mezzi (si parla addirittura di 8). I feriti sono stati comunque tre: una donna di circa 60 anni ha riportato traumi in particolare agli arti ed è stata accompagnata a Cisanello (Pisa) in codice rosso. (Lanazione.it)