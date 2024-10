Genova si aggiudica il Palio delle Repubbliche Marinare, Venezia terza (Di domenica 13 ottobre 2024) Genova conferma il proprio dominio e si aggiudica la 69ª Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Venezia conquista quarto e terzo posto rispettivamente nella categoria femminile e maschile. La tradizionale manifestazione sportiva si è svolta domenica pomeriggio nelle acque del Canale di calma Veneziatoday.it - Genova si aggiudica il Palio delle Repubbliche Marinare, Venezia terza Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)conferma il proprio dominio e sila 69ª RegataAnticheconquista quarto e terzo posto rispettivamente nella categoria femminile e maschile. La tradizionale manifestazione sportiva si è svolta domenica pomeriggio nelle acque del Canale di calma

