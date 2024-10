Velvetmag.it - Frittelle di zucca e salvia con salsa allo yogurt

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’autunno è una stagione ricca di sapori e colori. La transizione tra estate e autunno porta con sé ingredienti freschi e di stagione che si prestano a innumerevoli ricette, ideali per un aperitivo sfizioso e genuino. Se state cercando un’alternativa ai soliti crostini, vi proponiamo delledi, accompagnate da una fresca. Questa combinazione unisce la dolcezza dellae l’aroma dellacon la leggerezza dello, per un risultato croccante fuori e morbido dentro.diFacili da preparare, questesono perfette per accogliere l’autunno con gusto e per arricchire il vostro aperitivo con ingredienti di stagione.