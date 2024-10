Empoli, Esposito: “Questo è il primo club di A che ha creduto in me” (Di domenica 13 ottobre 2024) Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Di seguito quanto apprendiamo dalla rosea. Sebastiano Esposito da Castellammare di Stabia Così esordiasce la rosea: “Cinque palazzi e un campetto. Castellammare di Stabia, quartiere Cicerone. Sebastiano, Salvatore e Pio Esposito sono nati e cresciuti lì. Giocavano e basta, spinti da un padre, Agostino, che ancora vive di calcio e passione. “E che ha avuto un merito: lasciarci liberi”. Sebastiano, centravanti dell’Empoli in prestito dall’Inter, lo ripete spesso nel corso di una chiacchierata divertente, emotiva, dove emerge la spontaneità di un ventiduenne che per la prima volta, all’ottavo giro in prestito, sente la fiducia ed è protagonista in A. Terzotemponapoli.com - Empoli, Esposito: “Questo è il primo club di A che ha creduto in me” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Sebastiano, attaccante dell’in prestito dall’Inter, si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Di seguito quanto apprendiamo dalla rosea. Sebastianoda Castellammare di Stabia Così esordiasce la rosea: “Cinque palazzi e un campetto. Castellammare di Stabia, quartiere Cicerone. Sebastiano, Salvatore e Piosono nati e cresciuti lì. Giocavano e basta, spinti da un padre, Agostino, che ancora vive di calcio e passione. “E che ha avuto un merito: lasciarci liberi”. Sebastiano, centravanti dell’in prestito dall’Inter, lo ripete spesso nel corso di una chiacchierata divertente, emotiva, dove emerge la spontaneità di un ventiduenne che per la prima volta, all’ottavo giro in prestito, sente la fiducia ed è protagonista in A.

